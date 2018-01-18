Завтра в Україні пройде сніг, місцями до -6° (відеопрогноз)

16:30, 18 січня 2018
1278

На півдні можливі дощі.

Завтра в Україні очікуються снігопади / УНІАН
Завтра в Україні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 січня, у багатьох регіонах України очікуються снігопади, на заході до -6°.

Наслідки негоди: в Україні знеструмлено 63 населені пункти

На сході пройде сніг, температура до -5°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +8°.

На заході України в п'ятницю практично без опадів. Температура -6°.

У північних областях снігопади. Температура до -3°. У центрі також очікуються опади, температура до -5°.

За народним прогнозом, 19 — Богоявлення Господнє (Водохреща, Йордан). Якщо на Водохреща погода ясна — на посушливе літо. Хрещенська відлига — до урожаю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб
Суха, без злив і з «африканською спекою» в кінці місяця: яка погода чекає на українців у травні Суха, без злив і з «африканською спекою» в кінці місяця: яка погода чекає на українців у травні
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +24° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +24° (карта)
Україну у найближчі дні очікує похолодання Україну у найближчі дні очікує похолодання
В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються
Українців попередили про посилення вітру найближчим часом Українців попередили про посилення вітру найближчим часом
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 7 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
48 %
763 мм
4.9 м/с
2 %
Стрічка новин