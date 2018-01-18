Європу накрила буря: в Нідерландах вітер зриває дахи будинків і перекидає вантажівки, четверо загиблих (фото, відео)
Пориви вітру, які досягають 140 кілометрів на годину, викликали транспортний хаос.
Європу накрила сильна буря. У Нідерландах і Німеччині сильний вітер призвів до хаосу на дорогах.
Як повідомляє ВВС, три людини були вбиті через падіння дерев або уламків в Нідерландах. Пориви вітру досягають 140 км на годину. Також одна людина загинула в Німеччині.
Користувачі Twitter опублікували фотографії вантажівок і дерев, повалених штормом. Людей просять залишитися вдома.
Відео: YouTube hwow
The roof just blew of @UvA_Amsterdam Science Park!!!! #coderood pic.twitter.com/l5Sfgwv1wq— Samayra Straal (@SStraal) January 18, 2018
Національний транспортний веб-сайт VID повідомив про 17 вантажівок, перекинутих сильними вітрами. Шторм також завдав великої шкоди залізничній мережі і станціям.
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Tot nu toe 25 (!) gekantelde trucks. Dat ziet er ongeveer zo uit. #A5 #storm #coderood pic.twitter.com/0nSzY1Djsw— VID (@vid) January 18, 2018
Ondertussen op de #A5 bij Schiphol/Hoofddorp. pic.twitter.com/rc4quV1uvw— VID (@vid) January 18, 2018
Druk op de N325 - Waalbrug omdat het verkeer via de andere brug (de Oversteek) voorlopig is geblokkeerd. foto:@naarnijmegen. pic.twitter.com/K5GN7KsPnv— VID (@vid) January 18, 2018
Вітри також повалили дерева і завдали структурний збиток в західних районах Німеччини, де буря називається «Фрідеріке». Національний залізничний оператор Deutsche Bahn призупинив залізничні перевезення, скасовані також десятки рейсів.
Раніше Європа постраждала від урагану "Елеанор".
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