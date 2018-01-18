Європу накрила буря: в Нідерландах вітер зриває дахи будинків і перекидає вантажівки, четверо загиблих (фото, відео)

17:36, 18 січня 2018
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Пориви вітру, які досягають 140 кілометрів на годину, викликали транспортний хаос.

Європу накрила сильна буря. У Нідерландах і Німеччині сильний вітер призвів до хаосу на дорогах.

Як повідомляє ВВС, три людини були вбиті через падіння дерев або уламків в Нідерландах. Пориви вітру досягають 140 км на годину. Також одна людина загинула в Німеччині.

Користувачі Twitter опублікували фотографії вантажівок і дерев, повалених штормом. Людей просять залишитися вдома.

Відео: YouTube hwow

Національний транспортний веб-сайт VID повідомив про 17 вантажівок, перекинутих сильними вітрами. Шторм також завдав великої шкоди залізничній мережі і станціям.

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Вітри також повалили дерева і завдали структурний збиток в західних районах Німеччини, де буря називається «Фрідеріке». Національний залізничний оператор Deutsche Bahn призупинив залізничні перевезення, скасовані також десятки рейсів.

Раніше Європа постраждала від урагану "Елеанор".

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