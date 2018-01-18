В Одесі через багатогодинний дощ поруч з міжнародним аеропортом утворилося невелике море (фоторепортаж)

Автомобілі ледь проїжджають затоплену ділянку, а деякі з них глухнуть.

Все більше одеських вулиць затоплюють екстремальні опади / УНІАН

В Одесі мокрий сніг змінив затяжний дощ, який тривав більше 12 годин. Все більше одеських вулиць затоплюють екстремальні опади.

Про це пише "Думська".

Так, ціле море утворилося на вулиці Іцхака Рабіна, між Малиновського і Будинком меблів. Автомобілі з працею проїжджають затоплений ділянку, а деякі з них глухнуть.

Як повідомляв УНІАН, центральні вулиці Одеси через сильний снігопаду перетворилися на річки.