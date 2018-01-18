В Європі продовжує лютувати буря, кількість загиблих зросла до 8 осіб

Також через негоду виникли масштабні транспортні проблеми у ФРН, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії та Італії.

За попередніми даними, щонайменше восьмеро осіб загинули сьогодні внаслідок сильного буревію "Фрідеріке", який продовжує лютувати у низці європейських країн.

Четверо осіб загинули у Німеччині, ще двоє - у Нідерландах і по одній - у Бельгії та в Італії. Ще кілька осіб були травмовані, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

Найчастіше причиною нещасних випадків ставали падіння дерев та різних предметів з будинків.

Як відомо, буревій призвів до масштабних транспортних проблем у ФРН, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії та Італії.

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У Нідерландах у другій половині дня було повністю призупинено рух повітряного та залізничного транспорту.

По всій Німеччині з 16 години за місцевим часом зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення. Буревій призвів до проблем у роботі декількох аеропортів.

У північній частині Великої Британії та у Північній Ірландії через сильні снігопади десятки автомобілістів опинилися заблокованими на заметених снігом автошляхах. Також через сильні пориви вітру та падіння дерев в країні були пошкоджені лінії електропередач.