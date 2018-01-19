Наслідки негоди в Україні: міста та села потерпають від зимової зливи та снігового Армагеддону (фоторепортаж)

08:03, 19 січня 2018
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Найбільше негода зачепила Черкаську та Одеську області. 

Одесу атакував і сніг, й злива / фото УНІАН
Одесу атакував і сніг, й злива / фото УНІАН

В Україні триває боротьба з негодою. За даними надзвичайників, через заметіль без світла залишилося майже 800 населених пунктів у восьми областях.

В Україні розгорнули понад чотири тисячі пунктів обігріву. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

У Черкасах негода повалила понад сотню дерев. Вони попадали на дороги та поперекривали їх. Рятувальники розпилювали стовбури та гілки ледь не цілу ніч. Місто на півдоби через негоду залишилось без води у кранах, зранку водопостачання відновили. Напередодні пообіді мокрий сніг, що падав стіною, обірвав дроти електропередач, які підживлювали насосну станцію. Водогін зупинився - вода зникла в усьому 300-тисячному місті. Мешканцям довелось розтоплювати сніг у власних ваннах. Надвечір влада організувала довезення технічної води в усі райони. Чиновники заявили, що ремонт може затягнутися, адже дроти обірвалися в лісі, і після снігопаду туди важко було дістатися. Проте цілу ніч шість ремонтних бригад лагодили систему. І дві години тому вода в оселі черкащан повернулась.

У Новоархангельському районі Кіровоградщини оголосили позачергові канікули, дістатися до шкіл з віддалених сіл діти не зможуть.

Від снігу оговтується Одещина. 70-тисячний Ізмаїл напередодні лишився без електрики. Обірвало високовольтну лінію - зникло світло, вода, опалення. До резерву місто підключили надвечір.

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Автомобілістів на Одещині благають не виїздити - дороги заблоковані через снігову навалу. Тих, хто намагається виїхати із обласного центру, поліція повертає, аби автівки не застрягли в заметах і дали можливість працювати снігоочисній техніці.

"Гідрометцентр неодноразово попереджав, а люди все рівно їдуть. Аби уникнути колапсу та інших ситуацій, ми змушені розвертати машини назад", - говорить лейтенант патрульної поліції в Одеський області Олексій Лозовський.

А сама Одеса, поки область засипало снігом, встигла пережити зливу й потоп. Кілька мікрорайонів через рясний дощ залило так, що плавали автівки. Деякі машини просто заглохли у воді. Відрізало від цивілізації на півдоби цілий район міста - селище Котовського. Через підтоплення у місті скасували кілька трамвайних та тролейбусних маршрутів. 

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