Сьогодні в Україні продовжаться снігопади, на заході до -6° (карта)

У південних регіонах пройдуть дощі.

В Україні тривають снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 січня у багатьох регіонах України очікуються снігопади, на заході до -6°.

На сході пройде сніг, температура до -5°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +8°.

На заході України в п'ятницю практично без опадів. Температура -6°.

У північних областях снігопади. Температура до -3°. У центрі також очікуються опади, температура до -5°.

Прогноз на 19 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 — Богоявлення Господнє (Водохреща, Йордан). Якщо на Водохреща погода ясна й погожа — на посушливе літо. Хрещенська відлига — до урожаю.

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