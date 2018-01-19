У Києві сьогодні пройде сніг, температура до +1°

08:30, 19 січня 2018
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Негода в Києві продовжиться.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 19 січня, у столиці пройде сніг, температура до -4°.

Наслідки негоди: в Україні знеструмлено 63 населені пункти

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер південний і південно-західний, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:49, а зайде у 16:28.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня, у багатьох регіонах України очікуються снігопади, на заході до -6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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