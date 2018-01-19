Гідрометцентр попереджає про сильний вітер та ожеледицю в Україні
У Карпатах пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с.
Сьогодні, 19 січня, у багатьох регіонах України очікується сильний вітер та ожеледиця.
У Києві сьогодні пройде сніг, температура до +1°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"19 січня у західних, південних та східних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с; на дорогах країни ожеледиця", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у багатьох регіонах України очікуються снігопади, на заході до -6°.
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