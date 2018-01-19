Через негоду в Україні знеструмлено більше 700 населених пунктів

На Одещині без світла залишилися 502 населені пункти.

В Україні знеструмлено майже 740 населених пунктів / Фото УНІАН

18 січня через мокрий сніг та пориви вітру сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, в Одеській області знеструмлено 502 н.п., Черкаській – 153 н.п., Чернігівській – 33 н.п., Полтавській – 14 н.п., Кіровоградській – 9 н.п., Миколаївській – 9 н.п., Донецькій – 8 н.п., Волинській – 6 н.п., Сумській – 2 н.п., Вінницькій – 1 н.п.

У ДСНС зазначають, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 18 січня в Одеській області районні центри Ізмаїл та Арциз було знеструмлено у зв'язку з аварійними ситуаціями.