Опублікована карта, де в Україні обмежено рух через негоду

19 січня на території вісім областей України діє обмеження руху для вантажівок.

В Україні вирує негода / фото УНІАН

Через погіршення погодних умов в Україні на деяких ділянках доріг у п'ятницю, 19 січня, буде обмежено рух. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

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Зазначається, що обмеження руху вантажного транспорту діє на території Київської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Миколаївської та Одеської областей.

1108 транспортних засобів працюють на стоянках та у місцях відстою. Працює 37 мобільних пунктів обігріву.

Як повідомляла Погода УНІАН, 19 січня у багатьох регіонах України очікується сильний вітер та ожеледиця.