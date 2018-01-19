Опублікована карта, де в Україні обмежено рух через негоду
19 січня на території вісім областей України діє обмеження руху для вантажівок.
Через погіршення погодних умов в Україні на деяких ділянках доріг у п'ятницю, 19 січня, буде обмежено рух. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
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Зазначається, що обмеження руху вантажного транспорту діє на території Київської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Миколаївської та Одеської областей.
1108 транспортних засобів працюють на стоянках та у місцях відстою. Працює 37 мобільних пунктів обігріву.
Як повідомляла Погода УНІАН, 19 січня у багатьох регіонах України очікується сильний вітер та ожеледиця.
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