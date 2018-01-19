У Миколаївській області зняли обмеження руху на автодорорах

11:14, 19 січня 2018
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Наразі рух автодорогами області забезпечено.

На Миколаївщині відновили рух транспорту / УНІАН
На Миколаївщині відновили рух транспорту / УНІАН

У зв’язку з нормалізацією погодних умов у Миколаївській області зняли обмеження руху на автодорорах.

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Як повідомляє Укравтодор, тимчасові обмеження на всіх автомобільних дорогах загального користування державного значення в межах Миколаївської області з 10:00 години 19 січня 2018 року знято. Наразі рух автодорогами області забезпечено.

У той же час у Службі автомобільних доріг області зазначають, що через вірогідність погіршення погодних умов можливе відновлення тимчасових обмежень у русі.

Нагадаємо, 18 січня в Одеській області районні центри Ізмаїл та Арциз було знеструмлено у зв'язку з аварійними ситуаціями.

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