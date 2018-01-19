Погода на вихідні: снігопади в Україні припиняться, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)

На сході в неділю до -12°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні практично без опадів, у більшості областей збережеться морозна погода.

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -8°, вдень 0°. У неділю сонячно, -7°...-1°.

Читайте також У Києві сьогодні пройде сніг, температура до +1°

У Львові завтра пройде сніг, вночі -5°, вдень +1°. У неділю без опадів, -5°...0°.

У Луцьку в суботу вночі -6°, вдень -1°, сонячно. У неділю вночі -5°, вдень 0° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -8°...0°. У неділю до -8°, мінлива хмарність.

В Одесі на вихідних пройде сніг. У суботу температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю -3°...-1°.

У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -3°, вдень -2°. У неділю -12°...+1°, також очікуються опади.

Прогноз на 20 січня / УНІАН

Прогноз на 21 січня / УНІАН

У Дніпрі в суботу пройде сніг. Температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю снігопад, температура повітря -6°...0°.

У Сімферополі завтра хмарно, +5°...+9°. У неділю +2°...+7°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі 0°, вдень +1°. У неділю без опадів, температура до -5°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі 0°, вдень +2°. У неділю температура до -8°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -3°, вдень 0°. У неділю -4°...+2°, пройде дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до -10°. У неділю сонячно, вночі -9°, вдень -5°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -4°, вдень +2°. У неділю мінлива хмарність, вночі -5°, вдень до +1°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до -3°. У неділю температура до -3°, без опадів.

У Сваляві завтра пройде сніг, -4°, у неділю також очікуються опади, температура повітря -4° ...0°.

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