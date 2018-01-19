Погода на вихідні: снігопади в Україні припиняться, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)
На сході в неділю до -12°.
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні практично без опадів, у більшості областей збережеться морозна погода.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -8°, вдень 0°. У неділю сонячно, -7°...-1°.
У Києві сьогодні пройде сніг, температура до +1°
У Львові завтра пройде сніг, вночі -5°, вдень +1°. У неділю без опадів, -5°...0°.
У Луцьку в суботу вночі -6°, вдень -1°, сонячно. У неділю вночі -5°, вдень 0° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -8°...0°. У неділю до -8°, мінлива хмарність.
В Одесі на вихідних пройде сніг. У суботу температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю -3°...-1°.
У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -3°, вдень -2°. У неділю -12°...+1°, також очікуються опади.
У Дніпрі в суботу пройде сніг. Температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю снігопад, температура повітря -6°...0°.
У Сімферополі завтра хмарно, +5°...+9°. У неділю +2°...+7°, пройде дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі 0°, вдень +1°. У неділю без опадів, температура до -5°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі 0°, вдень +2°. У неділю температура до -8°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -3°, вдень 0°. У неділю -4°...+2°, пройде дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до -10°. У неділю сонячно, вночі -9°, вдень -5°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -4°, вдень +2°. У неділю мінлива хмарність, вночі -5°, вдень до +1°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до -3°. У неділю температура до -3°, без опадів.
У Сваляві завтра пройде сніг, -4°, у неділю також очікуються опади, температура повітря -4° ...0°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +19°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+32°... +20°
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Івано-Франківськ+27°... +14°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+31°... +16°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+33°... +17°
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Суми+27°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+30°... +16°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +17°