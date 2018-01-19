У Ізмаїлі практично відновили електро-, водо- та теплопостачання - ДСНС (відео)

13:35, 19 січня 2018
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Водночас роботи з відновлення електропостачання м. Арциз на Одещині продовжуються.

В Одеській області найбільш складна ситуація по знеструмленню / Скріншот відео ТСН
В Одеській області найбільш складна ситуація по знеструмленню / Скріншот відео ТСН

На Одещині у м. Ізмаїл практично повністю відновлено електро-, водо- та теплопостачання (відновлено роботу 18 котелень, залишається 1 котельня).

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в Одеській області найбільш складна ситуація по знеструмленню. Там також повністю знеструмлено м. Арциз та 28 населених пунктів Арцизького району.

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Для забезпечення електропостачання соціальних об’єктів та життєзабезпечення м. Арциз залучено 4 електростанції ДСНС.

Роботи з відновлення електропостачання продовжуються, залучено 10 аварійних бригад обленерго (40 чол. та 10 од. техніки).

За інформацією ДСНС, також продовжуються роботи з відновлення електропостачання 737 населених пунктів у 10 областях, де внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) 18 січня спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Крім того повідомляється, що продовжуються роботи по відновленню електропостачання насосної станції КП «Черкасиводоканал», яка забезпечує водопостачання м. Черкаси, що повторно була знеструмлена на ранок 19 січня.

До робіт залучено 2 аварійні бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, в Ізмаїльському районі Одеської області вчора сталося падіння 23 опор лінії 110 кВ. Було знеструмлено м. Ізмаїл (населення близько 70 тис.) та м. Арциз (населення близько 12 тис.), відключено тепло та водопостачання.

Ввечері 18 січня бригадами обленерго у м. Ізмаїл відновлено електропостачання до лікарні, пологового будинку, 17 із 19 котелень та до більшості багатоповерхових будинків. Частково відновлено водопостачання, тривають роботи із запуску систем опалення.

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