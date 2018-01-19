Завтра циклони підуть з України: снігопади припиняться, а морози посиляться

13:47, 19 січня 2018
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На дорогах очікується ожеледиця.

Сильні опади в Україні припиняться / фото УНІАН
Сильні опади в Україні припиняться / фото УНІАН

Завтра, 20 січня, циклони підуть з України, сильні опади припиняться.

Погода на вихідні: снігопади в Україні припиняться, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Опади ще затримаються у південній частині, пройдуть на Черкащині, в області Дніпра, Кропивницького, дотягне волога зона до Луганщини, Харківщини та Донеччини завтра. Це буде сніг, мокрий сніг, на Півдні - з дощем. 

Звичайно, на дорогах практично скрізь ожеледиця або каша із снігу та льоду", - пише вона.

За словами синоптика, на півночі та заході сильних опадів не очікується. Водночас з 20 січня в Україні почне холодати.

"Вже найближчої ночі оці недоречні "плюси" серед січня перетворяться у -2...-7 градусів, завтра вдень ще буде таке собі, від 3 морозу до 2 тепла. на Півдні 0...+4, а в Криму до +3...+6 градусів.

З понеділка похолодання зміцниться, стовпчики термометрів опускатимуться нижче -10 градусів", - пише Діденко.

Нагадаємо, 18 січня через мокрий сніг та пориви вітру сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях.

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