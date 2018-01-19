Завтра циклони підуть з України: снігопади припиняться, а морози посиляться
На дорогах очікується ожеледиця.
Завтра, 20 січня, циклони підуть з України, сильні опади припиняться.
Погода на вихідні: снігопади в Україні припиняться, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Опади ще затримаються у південній частині, пройдуть на Черкащині, в області Дніпра, Кропивницького, дотягне волога зона до Луганщини, Харківщини та Донеччини завтра. Це буде сніг, мокрий сніг, на Півдні - з дощем.
Звичайно, на дорогах практично скрізь ожеледиця або каша із снігу та льоду", - пише вона.
За словами синоптика, на півночі та заході сильних опадів не очікується. Водночас з 20 січня в Україні почне холодати.
"Вже найближчої ночі оці недоречні "плюси" серед січня перетворяться у -2...-7 градусів, завтра вдень ще буде таке собі, від 3 морозу до 2 тепла. на Півдні 0...+4, а в Криму до +3...+6 градусів.
З понеділка похолодання зміцниться, стовпчики термометрів опускатимуться нижче -10 градусів", - пише Діденко.
Нагадаємо, 18 січня через мокрий сніг та пориви вітру сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +8°
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Дніпро+16°... +4°
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Донецьк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запоріжжя+16°... +3°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+16°... +6°
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Кіровоград+16°... +5°
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Луганськ+11°... 0°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+21°... +12°
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Миколаїв+20°... +8°
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Одеса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+20°... +6°
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Суми+11°... 0°
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Тернопіль+21°... +10°
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Харків+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницький+20°... +10°
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Черкаси+16°... +5°
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Чернігів+14°... +4°
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Чернівці+22°... +11°