Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

З гори Безiменна 8 січня зійшла лавина.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 20-21 січня в Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей та у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Також повідомляється, що з гори Безiменна орієнтовно 8 січня зійшла лавина мокрого снігу об’ємом приблизно 9800 кубічних метрів.

Нагадаємо, на вихідних в Україні практично без опадів, у більшості областей збережеться морозна погода.