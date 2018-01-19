Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

14:50, 19 січня 2018
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З гори Безiменна 8 січня зійшла лавина.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 20-21 січня в Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека. 

У Києві сьогодні пройде сніг, температура до +1°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей та у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Також повідомляється, що з гори Безiменна орієнтовно 8 січня зійшла лавина мокрого снігу об’ємом приблизно 9800 кубічних метрів.

Нагадаємо, на вихідних в Україні практично без опадів, у більшості областей збережеться морозна погода.

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