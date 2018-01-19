Синоптики попереджають про мокрий сніг і сильний вітер на півдні та сході України

Намете 20-30 см снігу.

Ілюстрація / REUTERS

Найближчими днями на півдні та сході України очікується суттєве погіршення погодних умов.

Читайте також У Києві сьогодні пройде сніг, температура до +1°

За інформацією Українського гідрометцентру, 21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу. Також синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця

Крім того, очікується посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, снігові замети; утворення та збільшення висоти снігового покриву до 20-30 см.

Нагадаємо, протягом 20-21 січня в Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.