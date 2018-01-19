Жертвами потужного шторму в Європі стали десять осіб

Через ураган в аеропорту Амстердама (Нідерланди) довелося відмінити рейси.

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Щонайменше десять людей загинули в результаті потужного шторму, який накрив європейські країни.

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Так, через ураган в аеропорту Амстердама (Нідерланди) довелося відмінити рейси. Також призупинили рух потягів і автобусів, йдеться в сюжеті ТСН.

У Німеччині перевізники теж вирішили не змагатися зі стихією. У ряді регіонів призупинили рух потягів.

Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих. Найчастіше причиною нещасних випадків ставали повалені дерева і різні предметів з будинків.