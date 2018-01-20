Вражаючі кадри приземлення літаків в умовах урагану в Європі потрапили на відео

Особливо "невпевнено" у повітрі, як видно на відео, почувалися невеликі літаки.

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Пілоти німецької авіакомпанії Eurowings зуміли посадити літак в аеропорту Дюссельдорфа, незважаючи на сильний ураган «Фредерік».

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Пориви вітру досягали 110 кілометрів на годину. На кадрах видно, що шторм, що ледь не розвернув літак, однак лайнер все ж зміг приземлитися.

Утім слід зазначити, що здійснити вдалу посадку вдалося й багатьом іншим пілотам, хоч це було й важкувато і не завжди з першої спроби. Особливо "невпевнено" у повітрі, як видно на відео, почувалися невеликі літаки.

Відео: HvdH-Plane-Spotter

А нижче кадри з іншого європейського аеропорту - "Схіпхол", що в Амстердамі. Тут, судячи з відео, посадки вдалися пілотам дещо простіше, хоча погодні умови також залишали бажати кращого.

Відео: Eagle Wings

Нагадаємо, щонайменше десять людей загинули в результаті потужного шторму "Фредеріке", який накрив європейські країни. Так, через ураган в аеропорту Амстердама (Нідерланди) довелося скасувати рейси.