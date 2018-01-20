Вражаючі кадри приземлення літаків в умовах урагану в Європі потрапили на відео

05:09, 20 січня 2018
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Особливо "невпевнено" у повітрі, як видно на відео, почувалися невеликі літаки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Пілоти німецької авіакомпанії Eurowings зуміли посадити літак в аеропорту Дюссельдорфа, незважаючи на сильний ураган «Фредерік».

Найбільший пасажирський авіалайнер занесло при посадці через ураган (відео)

Пориви вітру досягали 110 кілометрів на годину. На кадрах видно, що шторм, що ледь не розвернув літак, однак лайнер все ж зміг приземлитися.

Утім слід зазначити, що здійснити вдалу посадку вдалося й багатьом іншим пілотам, хоч це було й важкувато і не завжди з першої спроби. Особливо "невпевнено" у повітрі, як видно на відео, почувалися невеликі літаки.

Відео: HvdH-Plane-Spotter

А нижче кадри з іншого європейського аеропорту - "Схіпхол", що в Амстердамі. Тут, судячи з відео, посадки вдалися пілотам дещо простіше, хоча погодні умови також залишали бажати кращого.

Відео: Eagle Wings

Нагадаємо, щонайменше десять людей загинули в результаті потужного шторму "Фредеріке", який накрив європейські країни. Так, через ураган в аеропорту Амстердама (Нідерланди) довелося скасувати рейси.

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