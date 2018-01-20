В Україні знято всі обмеження руху на автодорогах - МВС

09:30, 20 січня 2018
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На кількох трасах спостерігається ускладнення руху.

УНИАН
Ситуація на деяких автошляхах залишається ускладненою \ УНІАН

Станом на 20 січня всі обмеження руху на автодорогах держави знято. Про це повідомило МВС на сторінці в "Твіттері".

Опублікована карта, де в Україні обмежено рух через негодуСитуація на деяких автошляхах залишається ускладненою. Зокрема, є затор на трасі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка. Там спостерігається скупчення близько 135 вантажних автомобілів. Протяжність затору - близько 5 км. Він утворився через ДТП.

Також спостерігається уповільнений рух на трасі М-05 Київ-Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей у напрямку Одеси. Рух уповільнено через велике скупчення великогабаритного транспорту. 

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