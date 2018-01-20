В Україні залишаються знеструмленими 390 населених пунктів у трьох областях

10:56, 20 січня 2018
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Ці населені пункти через ускладнення погодних умов 18 січня залишилися без електропостачання.

УНИАН
Найбільше знеструмлених населених пунктів залишається в Одеській області \ УНІАН

В Україні залишаються знеструмленими 390 населених пунктів у трьох областях. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 34 населених пунктиТак, в Одеській області без електропостачання залишаються 298 населених пунктів, у Черкаській – 76, у Чернігівській – 16. Ці населені пункти були знеструмлені 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС також поінформували, що в Одеській області продовжуються роботи з відновлення електропостачання м. Вилкове (залучено 2 електростанції для забезпечення електропостачання лікарні та насосної станції).

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