Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов

14:09, 20 січня 2018
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Очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов / фото УНІАН
Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов / фото УНІАН

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.

Про це повідомили у прес-службі Українського гідрометцентру.

Синоптики прогнозують сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу; налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця.

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Також очікується посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, снігові замети. Висота снігового покриву збільшиться до 20-30 см.

Крім того, за прогнозом синоптиків, 20-21 січня, у зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

 

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