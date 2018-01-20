Снігопад в Україні: рух на трасі Київ-Одеса відновлено в двох областях
До розчищення від снігу та буксирування транспорту на ділянках дороги Київ-Одеса залучено 47 одиниць техніки та 103 особи.
Рух транспорту на ділянці автодороги М-05 Київ-Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей відновлено в обох напрямках однією смугою.
В Україні знято всі обмеження руху на автодорогах - МВС
Про це прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомляє в оперативній інформації щодо наслідків негоди в Україні станом на 16.00.
Зазначається, що невеликий сніг йде у Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
До розчищення від снігу та буксирування транспорту на ділянках дороги Київ-Одеса залучено 47 одиниць техніки та 103 особи.
Крім того, залишаються знеструмленими 365 населених пунктів: в Одеській області – 284 н.п., у Черкаській – 74, у Чернігівській – 7.
Також тривають роботи з відновлення електропостачання м. Вилкове на Одещині, для енергозабезпечення насосної станції та лікарні підключено 2 пересувні електростанції ДСНС.
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