Снігопад в Україні: рух на трасі Київ-Одеса відновлено в двох областях

До розчищення від снігу та буксирування транспорту на ділянках дороги Київ-Одеса залучено 47 одиниць техніки та 103 особи.

Рух на трасі "Київ-Одеса" відновлено в двох областях / dsns.gov.ua

Рух транспорту на ділянці автодороги М-05 Київ-Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей відновлено в обох напрямках однією смугою.

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Про це прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомляє в оперативній інформації щодо наслідків негоди в Україні станом на 16.00.

Зазначається, що невеликий сніг йде у Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

До розчищення від снігу та буксирування транспорту на ділянках дороги Київ-Одеса залучено 47 одиниць техніки та 103 особи.

Крім того, залишаються знеструмленими 365 населених пунктів: в Одеській області – 284 н.п., у Черкаській – 74, у Чернігівській – 7.

Також тривають роботи з відновлення електропостачання м. Вилкове на Одещині, для енергозабезпечення насосної станції та лікарні підключено 2 пересувні електростанції ДСНС.