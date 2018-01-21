У чотирьох областях України через негоду знеструмлено 322 населених пункти

Найбільше від ускладнення погодних умов постраждала Одещина.

Відновлювальні роботи проводять бригади обленерго / фото УНІАН

У чотирьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 322 населені пункти.

Про це прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомляє в оперативній інформації щодо наслідків негоди в Україні станом на 19.00.

В Одеській області без електропостачання перебувають 244 населених пункти, в Черкаській — 74, у Чернігівській — 3 та Дніпропетровській — 1.

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Відновлювальні роботи здійснюють бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях України.