У чотирьох областях України через негоду знеструмлено 322 населених пункти

06:04, 21 січня 2018
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Найбільше від ускладнення погодних умов постраждала Одещина.

Відновлювальні роботи проводять бригади обленерго / фото УНІАН
Відновлювальні роботи проводять бригади обленерго / фото УНІАН

У чотирьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 322 населені пункти.

Про це прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомляє в оперативній інформації щодо наслідків негоди в Україні станом на 19.00.

В Одеській області без електропостачання перебувають 244 населених пункти, в Черкаській — 74, у Чернігівській — 3 та Дніпропетровській — 1.

Опублікована карта, де в Україні обмежено рух через негоду

Відновлювальні роботи здійснюють бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях України.

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