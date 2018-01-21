Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у семи областях
Синоптики прогнозують сніг, ожеледицю та різкі пориви вітру.
Синоптики прогнозують 21-23 січня складні погодні умови у семи областях України.
За даними Укргідрометцентру, сніг, ожеледиця та посилення вітру очікується у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.
"Очікується суттєве ускладнення погодних умов: сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу; налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця; посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, снігові замети; утворення та збільшення висоти снігового покриву до 20-30 см", йдеться у повідомленні синоптиків.
Як повідомляв УНІАН, у чотирьох областях України через негоду знеструмлено 322 населених пункти.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +8°
-
Дніпро+16°... +4°
-
Донецьк+14°... +1°
-
Житомир+18°... +8°
-
Запоріжжя+16°... +3°
-
Івано-Франківськ+22°... +9°
-
Київ+16°... +6°
-
Кіровоград+16°... +5°
-
Луганськ+11°... 0°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+21°... +12°
-
Миколаїв+20°... +8°
-
Одеса+25°... +10°
-
Полтава+13°... +3°
-
Рівне+20°... +9°
-
Сімферополь+20°... +6°
-
Суми+11°... 0°
-
Тернопіль+21°... +10°
-
Харків+11°... +1°
-
Херсон+20°... +7°
-
Хмельницький+20°... +10°
-
Черкаси+16°... +5°
-
Чернігів+14°... +4°
-
Чернівці+22°... +11°
Віргінія, США
+ 7 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +7 °
Вологість: 48 %
Тиск: 763 мм
Вітер: 4.9 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:22
Захід 19:54
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин