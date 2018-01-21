Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у семи областях

Синоптики прогнозують сніг, ожеледицю та різкі пориви вітру.

У семи областях України очікується ускладнення погодних умов / фото УНІАН

Синоптики прогнозують 21-23 січня складні погодні умови у семи областях України.

За даними Укргідрометцентру, сніг, ожеледиця та посилення вітру очікується у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.

"Очікується суттєве ускладнення погодних умов: сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу; налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця; посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, снігові замети; утворення та збільшення висоти снігового покриву до 20-30 см", йдеться у повідомленні синоптиків.

Як повідомляв УНІАН, у чотирьох областях України через негоду знеструмлено 322 населених пункти.