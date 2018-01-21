Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у Карпатах

10:36, 21 січня 2018
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Сьогодні в гірських районах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей очікуються снігопади та хуртовини.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / фото УНІАН

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про небезпеку сходження снігових лавин у гірських районах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей.

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Відповідна інформація оприлюднена на сайті ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 21 січня у зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня на Закарпатті у Тячівському районі сталося сходження лавини, тоді снігом засипало частину місцевої дороги.

Внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), станом на 20 січня, залишаються знеструмленими 390 населених пунктів у трьох областях. Найбільше постраждали населені пункти Одеської області.

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