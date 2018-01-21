Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у Карпатах
Сьогодні в гірських районах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей очікуються снігопади та хуртовини.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про небезпеку сходження снігових лавин у гірських районах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей.
Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у семи областях
Відповідна інформація оприлюднена на сайті ДСНС.
«За даними Укргідрометцентру, 21 січня у зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 14 січня на Закарпатті у Тячівському районі сталося сходження лавини, тоді снігом засипало частину місцевої дороги.
Внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру), станом на 20 січня, залишаються знеструмленими 390 населених пунктів у трьох областях. Найбільше постраждали населені пункти Одеської області.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +8°
-
Дніпро+16°... +4°
-
Донецьк+14°... +1°
-
Житомир+18°... +8°
-
Запоріжжя+16°... +3°
-
Івано-Франківськ+22°... +9°
-
Київ+16°... +6°
-
Кіровоград+16°... +5°
-
Луганськ+11°... 0°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+21°... +12°
-
Миколаїв+20°... +8°
-
Одеса+25°... +10°
-
Полтава+13°... +3°
-
Рівне+20°... +9°
-
Сімферополь+20°... +6°
-
Суми+11°... 0°
-
Тернопіль+21°... +10°
-
Харків+11°... +1°
-
Херсон+20°... +7°
-
Хмельницький+20°... +10°
-
Черкаси+16°... +5°
-
Чернігів+14°... +4°
-
Чернівці+22°... +11°