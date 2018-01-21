У понеділок Україну накриють снігопади, на дорогах ожеледь

18:20, 21 січня 2018
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Швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с, місцями 25 м/сек. Також виникнуть хуртовини та снігові замети. Сніг випаде до 20-30 см.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У понеділок, 22 січня, в західній частині України очікується сильний сніг, на сході та півдні – мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях синоптики прогнозують сильні снігопади. Вдень температура повітря складе 0...-3 градусів морозу, вночі -3...-5 градусів.

У північних областях вдень буде холодно, але сухо і ясно, а вночі місцями пройде сніг. Температура протягом доби коливатиметься від -4 до -13 градусів морозу.

Також на півдні і сході 22 січня очікується складна погода – мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. Температура повітря від -10 градусів морозу до 3 градусів тепла.

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Також на узбережжі Чорного та Азовського морів очікуються сильні опади у вигляді дощу.

Крім того, на дорогах України очікується ожеледиця і сильні пориви вітру.

У Києві може трохи поснежить, надалі буде сухо і холодно.

Швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с, місцями 25 м/сек. Також виникнуть хуртовини та снігові замети.

Сніг випаде до 20-30 см.

Прогноз погоди на понеділок, 22 січня, в містах України:

Ужгород – +1...+3

Львів – -2...-4

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -2...-4

Чернівці – -1...-3

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – -1...-3

Рівне – -1...-3

Житомир – -3...-5

Вінниця – -2...-4

Одеса – -1...-3

Миколаїв – -1...-3

Херсон – -1...-3

Сімферополь – +1...+3

Кропивницький – -3...-5

Черкаси – -4...-6

Чернігів – -4...-6

Суми – -5...-7

Полтава – -4...-6

Дніпро – -3...-5

Запоріжжя – -1...-3

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -1...-3

Харків – -5...-7

Київ – -4...-6

Прогноз погоди на понеділок, 22 січня, в містах України
Прогноз погоди на понеділок, 22 січня, в містах України

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