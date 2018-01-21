У понеділок Україну накриють снігопади, на дорогах ожеледь
Швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с, місцями 25 м/сек. Також виникнуть хуртовини та снігові замети. Сніг випаде до 20-30 см.
У понеділок, 22 січня, в західній частині України очікується сильний сніг, на сході та півдні – мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях синоптики прогнозують сильні снігопади. Вдень температура повітря складе 0...-3 градусів морозу, вночі -3...-5 градусів.
У північних областях вдень буде холодно, але сухо і ясно, а вночі місцями пройде сніг. Температура протягом доби коливатиметься від -4 до -13 градусів морозу.
Також на півдні і сході 22 січня очікується складна погода – мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. Температура повітря від -10 градусів морозу до 3 градусів тепла.
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Також на узбережжі Чорного та Азовського морів очікуються сильні опади у вигляді дощу.
Крім того, на дорогах України очікується ожеледиця і сильні пориви вітру.
У Києві може трохи поснежить, надалі буде сухо і холодно.
Швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с, місцями 25 м/сек. Також виникнуть хуртовини та снігові замети.
Сніг випаде до 20-30 см.
Прогноз погоди на понеділок, 22 січня, в містах України:
Ужгород – +1...+3
Львів – -2...-4
Івано-Франківськ – -1...-3
Тернопіль – -2...-4
Чернівці – -1...-3
Хмельницький – -1...-3
Луцьк – -1...-3
Рівне – -1...-3
Житомир – -3...-5
Вінниця – -2...-4
Одеса – -1...-3
Миколаїв – -1...-3
Херсон – -1...-3
Сімферополь – +1...+3
Кропивницький – -3...-5
Черкаси – -4...-6
Чернігів – -4...-6
Суми – -5...-7
Полтава – -4...-6
Дніпро – -3...-5
Запоріжжя – -1...-3
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -1...-3
Харків – -5...-7
Київ – -4...-6
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +8°
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Дніпро+16°... +4°
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Донецьк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запоріжжя+16°... +3°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+16°... +6°
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Кіровоград+16°... +5°
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Луганськ+11°... 0°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+21°... +12°
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Миколаїв+20°... +8°
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Одеса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+20°... +6°
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Суми+11°... 0°
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Тернопіль+21°... +10°
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Харків+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницький+20°... +10°
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Черкаси+16°... +5°
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Чернігів+14°... +4°
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Чернівці+22°... +11°