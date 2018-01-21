Негода в Україні: без світла залишаються понад 170 населених пунктів

Найбільше від ускладнення погодних умов постраждала Одеська область.

Місцями виникає тимчасове уповільнення руху, пов'язане з ожеледицею / dsns.gov.ua

У трьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 174 населених пункти.

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Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій в оперативній інформації щодо подолання наслідків негоди, в Одеській області без електропостачання залишаються 126 н.п., у Черкаській – 44 та у Донецькій – 4.

Також продовжуються відновлювальні роботи у м. Вилково на Одещині, для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста підключено 2 пересувні електростанції ДСНС. Населений пункт водопостачанням забезпечений, теплопостачанням – частково.

Крім того, повідомляється, що рух транспорту на автодорозі М-05 Київ – Одеса повністю розблоковано та забезпечено по двох смугах в обох напрямках. Місцями виникає тимчасове уповільнення руху, пов’язане з ожеледицею.

Для оперативного надання допомоги в буксируванні транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ – Одеса в межах Черкаської та Кіровоградської областей виставлено 12 постів (Черкаська – 9, Кіровоградська – 3) з автомобілями підвищеної прохідності ДСНС.

До розчищення дороги та надання допомоги у буксируванні транспорту залучено 52 од. техніки та 110 осіб.

З 9.00 ранку силами ДСНС відбуксировано 70 од. техніки та надано допомогу 98 особам.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях України.