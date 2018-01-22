Сьогодні в Україні продовжаться снігопади, на півночі та в центрі до -12° (карта)

У південних регіонах також пройде сніг і дощі.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 січня, у багатьох регіонах України очікуються снігопади, на півночі і в центральних регіонах до -12°.

На сході пройде сніг, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує сніг, місцями дощі. Температура до +7°.

На заході України в понеділок у більшості областей також пройде сніг. Температура -8°.

Прогноз на 22 січня / УНІАН

У північних областях снігопади. Температура до -12°. У центрі також очікуються опади, температура до -12°.

За народним прогнозом, ясна погода у цей день обіцяє хороший врожай.

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