Сьогодні в Україні продовжаться снігопади, на півночі та в центрі до -12° (карта)

08:05, 22 січня 2018
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У південних регіонах також пройде сніг і дощі.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 січня, у багатьох регіонах України очікуються снігопади, на півночі і в центральних регіонах до -12°.

На сході пройде сніг, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікує сніг, місцями дощі. Температура до +7°.

На заході України в понеділок у більшості областей також пройде сніг. Температура -8°.

Прогноз на 22 січня / УНІАН
Прогноз на 22 січня / УНІАН

У північних областях снігопади. Температура до -12°. У центрі також очікуються опади, температура до -12°.

За народним прогнозом, ясна погода у цей день обіцяє хороший врожай.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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