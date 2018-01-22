У Києві сьогодні сніжитиме, температура до -12°

Вночі у Києві вдарять морози.

У Києві температура повітря вдень -4° / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 22 січня, у столиці пройде сніг, температура до -12°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, вночі - до -12°. Вітер північно-східний, до 4,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:47, а зайде у 16:33.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня, у більшості регіонів України очікуються хуртовини, на заході та в центрі до -12°.

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