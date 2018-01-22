В Україні через негоду 146 населених пунктів залишаються без світла

09:12, 22 січня 2018
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До відновлення електропостачання в Одеській та Черкаській областях залучено бригади обленерго.

dsns.gov.ua
Знеструмлено населені пункти в Одеській і Черкаській областях / dsns.gov.ua

В Україні через негоду без електропостачання залишаються 146 населених пункти в Одеській та Черкаській областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Залишаються знеструмленими 146 населених пункти у 2 областях (Одеська - 102, Черкаська – 44). До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в Одеській області продовжуються роботи з відновлення електропостачання у м. Вилково.

«Для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста залучено дві пересувні електростанції ДСНС. Населений пункт водопостачанням забезпечений, теплопостачанням – частково. У Вилківській міській лікарні облаштовано пункт обігріву для населення міста», - додали в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях України.

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