В Україні через негоду 146 населених пунктів залишаються без світла
До відновлення електропостачання в Одеській та Черкаській областях залучено бригади обленерго.
В Україні через негоду без електропостачання залишаються 146 населених пункти в Одеській та Черкаській областях.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Залишаються знеструмленими 146 населених пункти у 2 областях (Одеська - 102, Черкаська – 44). До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», - йдеться у повідомленні.
Сьогодні в Україні продовжаться снігопади, на півночі та в центрі до -12° (карта)
Зазначається, що в Одеській області продовжуються роботи з відновлення електропостачання у м. Вилково.
«Для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста залучено дві пересувні електростанції ДСНС. Населений пункт водопостачанням забезпечений, теплопостачанням – частково. У Вилківській міській лікарні облаштовано пункт обігріву для населення міста», - додали в ДСНС.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях України.
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