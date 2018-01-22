До 30 сантиметрів снігу: синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні
У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях очікуються сильні снігопади та ожеледь.
Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з посиланням на Укргідрометцентр.
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«Протягом 22-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов: сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу», - йдеться у повідомленні.
Крім того, прогнозується налипання мокрого снігу та ожеледь на дротах і деревах, на дорогах ожеледиця. Посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, снігові замети, утворення та збільшення висоти снігового покриву до 20-30 см.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні продовжаться снігопади, на півночі та в центрі до -12°.
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