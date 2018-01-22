Сира і вогка: синоптики розповіли, якою буде погода у лютому
За прогнозами народних синоптиків, лютий буде найморознішим зимовим місяцем у 2018 році.
Останній місяць календарної зими славиться своєю мінливістю і погодною «гойдалкою». На початку лютого 2018 року українцям варто очікувати потепління, а також опади у вигляді мокрого снігу.
Про це повідомляє сайт meteoprog.
За прогнозами синоптиків, в останній зимовий місяць погода буде сирою й вогкою. Незначне похолодання та снігопади прогнозуються в 15-20 числах лютого.
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За довгостроковими прогнозами в кінці місяця нас також чекають рясні опади снігу. Синоптики стверджують, що лютих морозів не передбачається. Середня температура повітря буде в межах норми: -6...-3ºС.
Однак народний провісник погоди, Леонід Горбань, спрогнозував, що лютий буде морозним зимовим місяцем в 2018 році. Горбань зазначив, що з середини лютого країну накриють затяжні морози, але перед цим буде багато відлиг.
Відзначається, що лютий в Україні характеризується частою зміною атмосферних процесів, це призводить до коливання температури повітря. З середини лютого починається поступове підвищення температури. Середня температура повітря коливається в межах -7...-6ºС на сході і північному сході; -2...-1ºС на південно-заході і в Закарпатті.
Абсолютний мінімум, -39ºС, температури був зафіксований у 1893 році в Луганську; максимум в Роздольному в 1958 році: +24ºС.
Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні.
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