Погода на тиждень: в Україні вдарять сильні морози, снігопади припиняться (карта)

На початку наступного тижня в деяких областях України температура знизиться до -19°.

На цьому тижні в Україні практично без опадів / фото УНИАН

Згідно з даними Погода УНІАН, на цьому тижні в Україні очікуються сильні морози і суха погода.

У понеділок в Україні пройде невеликий сніг. На заході і в центрі країни до -12°, на півдні до -8°. На сході стовпчик термометра опуститься до -6°, на півночі до -12°.

Прогноз на 22 січня / УНІАН

У вівторок, 23 січня, в Україні місцями пройде сніг. На півночі і в центрі температура знизиться до -15°, на заході - до -16°.

Прогноз на 23 січня / УНІАН

В середу, 24 січня, в Україні без опадів. Найхолодніше буде в центральних і східних областях. На Кіровоградщині - до -19°. Найтепліше буде у західних областях. Тут до -11°.

Прогноз на 24 січня / УНІАН

У четвер також без опадів. Вночі по країні -17°...-5°, вдень на заході до +3°.

Прогноз на 25 січня / УНІАН

У п'ятницю без опадів. На сході до -16°, в інших регіонах -13°...-3°.

Прогнозу на 26 січня / УНІАН

27 і 28 січня в Україні без опадів. У суботу вночі найхолодніше буде на півночі - до -15°, на решті території -14°...-3°. Вдень температура по країні -10°...+2°. У неділю вночі на сході до -13°, вдень в Україні від -13° до +4°.

Прогнозу на 27 січня / УНІАН

Прогноз на 28 січня / УНІАН

Народний прогноз

22 січня - Ясна погода у цей день обіцяє хороший врожай. 23 січня — святителя Григорія. Якщо на Григорія скирти вкриті інеєм, чекайте сирого і холодного літа. На Григорія на деревах іній випаде – літо буде сире і холодне.

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24 січня - день Феодосія-Весняка. Феодосій прокотить по двору сонце, відчинить зимові ворота. За спостереженнями, відлига 24 січня - до затяжної весни; холоднеча - до важкого посіву ярових. Якщо 24 січня буде гарна погода, то і весна буде красна. Денна погода також покаже, якою буде погода в листопаді.

25 січня - Тетянин день. Якщо в цей день іде сніг - літо буде дощове; якщо сонечко - до раннього прильоту птахів.

26 січня — день Яреми. З давніх часів люди у цей день спостерігали за кішкою. Якщо кішка дряпає стіни і меблі - буде хуртовина. Кішка згорнулася клубком, сховала мордочку — незабаром ударять морози.

27 січня — день святої рівноапостольної Ніни. У цей день наші пращури звертали увагу на такі народні прикмети: Багато зірок в день святої Ніни на небі — чекай снігу в теплий день. Мало зірок — буде хуртовина, негода. Якщо на Ніну піде сніг, то бути рясного урожаю.

28 січня — Павла Тебского преподобного. Вітер на Павла — рік буде дощовий.

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