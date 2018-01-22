Рятувальники попереджають українців про лавинну небезпеку в Карпатах

22 січня в Карпатах прогнозують снігопади і заметілі.

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Синоптики попередили про значний рівень лавинної небезпеки в горах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей 22 січня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"22 січня, у зв'язку з очікуваними снігопадами і завірюхами, в горах Львівської, Івано-Франківської та високогір'ї східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні.