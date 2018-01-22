Застряглі потяги і скасування авіарейсів: як Японія переживає потужні снігопади (фоторепортаж)

В результаті сильних снігопадів в деяких районах висота сніжного покриву досягала 80 сантиметрів.

Пасажири залишають застряглий через снігопад поїзд, Санджо, Японія / REUTERS

Останні кілька тижнів Японія потерпає від потужних снігопадів. Люди змушені діставатися додому через величезні замети, поїзди потрапляють у сніговий полон, а авіарейси скасовують .

Як зараз живуть люди в країні Вранішнього Сонця дивіться у фоторепортажі REUTERS.

Один з японських авіаперевізників Japan Airlines скасував близько 20 рейсів в токійському аеропорту Ханеда і попереджає про можливу відміну інших вильотів.

Відзначимо, що останнім часом Японія потерпає від потужних снігопадів. Так, близько тижня тому на заході японського острова Хонсю загинули дві людини.

В деяких районах висота сніжного покриву досягала 80 сантиметрів, що призвело до перебоїв у роботі громадського транспорту.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні і прогнозують до 30 сантиметрів снігу.