На Філіппінах через вулкан, що прокинувся, евакуйовані вже 20 тисяч осіб
З тих пір як вулкан Майон подав перші ознаки активності в регіоні оголосили евакуацію.
Вулкан Майон прокинувся на Філіппінах. З вогненної гори виливається лава, в повітря піднімається кілометровий стовп диму і попелу. Місцева влада попередила жителів про стихійне лихо і оголосила евакуацію.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
З тих пір як Майон подав перші ознаки активності в регіоні оголосили евакуацію. Свої будинки були змушені залишити понад 20 тисяч людей.
Як повідомляв УНІАН, останні кілька тижнів Японія потерпає від потужних снігопадів.
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