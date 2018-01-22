На Філіппінах через вулкан, що прокинувся, евакуйовані вже 20 тисяч осіб

З тих пір як вулкан Майон подав перші ознаки активності в регіоні оголосили евакуацію.

Попільна хмара висить над вулканом Майон, Філіппіни / REUTERS

Вулкан Майон прокинувся на Філіппінах. З вогненної гори виливається лава, в повітря піднімається кілометровий стовп диму і попелу. Місцева влада попередила жителів про стихійне лихо і оголосила евакуацію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

З тих пір як Майон подав перші ознаки активності в регіоні оголосили евакуацію. Свої будинки були змушені залишити понад 20 тисяч людей.

Як повідомляв УНІАН, останні кілька тижнів Японія потерпає від потужних снігопадів.