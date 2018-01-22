У Карпатах випало більше метра снігу
На Пожижевській верхівці сніговий покрив становив 1 метр 7 сантиметрів.
Висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищує один метр.
Про це повідомляє Укргідрометцентр на сторінці в Facebook.
В Україні через негоду 146 населених пунктів залишаються без світла
Так, висота снігового покриву на 8 годин 22 січня склала: Дрогобич - 4 см, Стрий - 6 см, Славське - 16 см, Плай - 50 см, Міжгір'я - 14 см, Рахів - 16 см, Долина 9 см, Івано-Франківськ - 12 см, Яремча - 7 см, Коломия - 6 см.
На одній з вершин українських Карпат - Пожижевській - сніговий покрив становив 1 метр 7 сантиметрів.
Як повідомляв УНІАН, рятувальники попереджають українців про лавинну небезпеку в Карпатах.
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