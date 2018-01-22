Завтра в Україні місцями пройде сніг, температура до -16° (відеопрогноз)
На сході України очікуються снігопади.
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 січня, на сході України очікуються снігопади, на заході і в центрі України температура знизиться до -15°...-16°.
Погода на тиждень: в Україні вдарять сильні морози, снігопади припиняться (карта)
На сході пройде сніг, температура до -12°. У південних регіонах також місцями сніг. Температура до -12°.
На заході України у вівторок без опадів. Температура до -16°.
У північних областях без опадів. Температура до -15°. У центрі також без опадів, температура до -15°.
За народним прогнозом, 23 січня — святителя Григорія. Якщо на Григорія скирти вкриті інеєм, чекайте сирого і холодного літа. На Григорія на деревах іній випаде – літо буде сире і холодне.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +8°
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Дніпро+16°... +4°
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Донецьк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запоріжжя+16°... +3°
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Івано-Франківськ+23°... +9°
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Київ+16°... +6°
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Кіровоград+16°... +5°
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Луганськ+11°... 0°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+22°... +12°
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Миколаїв+21°... +8°
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Одеса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+20°... +6°
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Суми+11°... 0°
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Тернопіль+21°... +10°
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Харків+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+16°... +5°
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Чернігів+14°... +4°
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Чернівці+22°... +12°