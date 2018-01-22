Завтра в Україні місцями пройде сніг, температура до -16° (відеопрогноз)

16:30, 22 січня 2018
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На сході України очікуються снігопади.

pixabay.com
Морози в деяких областях України досягнуть 16° нижче нуля / pixabay.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 січня, на сході України очікуються снігопади, на заході і в центрі України температура знизиться до -15°...-16°.

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На сході пройде сніг, температура до -12°. У південних регіонах також місцями сніг. Температура до -12°.

На заході України у вівторок без опадів. Температура до -16°.

У північних областях без опадів. Температура до -15°. У центрі також без опадів, температура до -15°.

За народним прогнозом, 23 січня — святителя Григорія. Якщо на Григорія скирти вкриті інеєм, чекайте сирого і холодного літа. На Григорія на деревах іній випаде – літо буде сире і холодне.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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