Сьогодні в Україні місцями сніг, температура до -16° (карта)

На заході України у вівторок без опадів. Температура до -16°.

На сході пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 січня, на сході України очікуються снігопади, на заході і в центрі України температура знизиться до -15°...-16°.

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На сході пройде сніг, температура до -11°. У південних регіонах також місцями сніг. Температура до -11°.

На заході України у вівторок без опадів. Температура до -16°.

У північних областях без опадів. Температура до -15°. У центрі також без опадів, температура до -15°.

Прогноз на 23 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 23 січня — святителя Григорія. Якщо на Григорія скирти вкриті інеєм, чекайте сирого і холодного літа. На Григорія на деревах іній випаде – літо буде сире і холодне.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.