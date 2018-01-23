В Україні через негоду без світла залишаються понад 100 населених пунктів
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
У чотирьох областях України через негоду залишаються знеструмленими 109 населених пунктів.
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Одеській області без електропостачання залишаються 68 н.п., у Черкаській – 24, в Херсонській – 10 й у Запорізькій - 7).
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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Крім того, у м. Вилкове на Одещині продовжуються роботи з відновлення електропостачання. Для енергозабезпечення насосної станції, двох шкіл та лікарні міста підключено 2 пересувні електростанції ДСНС.
Населений пункт забезпечений водопостачанням, теплопостачанням – частково.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні місцями сніг, температура до -16°.
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