Замети в один метр: напередодні економічного форуму Давос завалило снігом (фото, відео)

За добу в Давосі, де сьогодні мають відбутися збори світових лідерів та провідних експертів на Всесвітньому економічному форумі випало до метра снігу.

Швейцарський курорт Давос / REUTERS

Швейцарський гірськолижний курорт Давос потерпає від аномальних снігопадів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Престижні збори світових лідерів та провідних експертів на Всесвітньому економічному форумі стартує вже сьогодні, 23 січня.

Швейцарський курорт Давос / REUTERS

За добу в Давосі випало до метра снігу. Через це влада міста відмовила одразу кільком партіям провести акції протесту. Рух по дорогах було ускладнено, а через мітинги воно може бути паралізовано.

Швейцарський курорт Давос / REUTERS

Погіршує ситуацію і небезпека сходження лавин. Через неї вдруге за місяць заблокований інший швейцарський курорт - Церматт. Закрито залізничне і автомобільне сполучення, тих, кому конче потрібно виїхати - забирають на вертольотах.

Як повідомляв УНІАН, останні кілька тижнів Японія потерпає від потужних снігопадів. Люди змушені добиратися додому по величезних заметах, поїзди потрапляють у сніговий полон, а скасовують авіарейси.