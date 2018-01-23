Замети в один метр: напередодні економічного форуму Давос завалило снігом (фото, відео)

09:42, 23 січня 2018
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За добу в Давосі, де сьогодні мають відбутися збори світових лідерів та провідних експертів на Всесвітньому економічному форумі випало до метра снігу.

Швейцарський курорт Давос / REUTERS
Швейцарський курорт Давос / REUTERS

Швейцарський гірськолижний курорт Давос потерпає від аномальних снігопадів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Престижні збори світових лідерів та провідних експертів на Всесвітньому економічному форумі стартує вже сьогодні, 23 січня.

Швейцарський курорт Давос / REUTERS
Швейцарський курорт Давос / REUTERS

За добу в Давосі випало до метра снігу. Через це влада міста відмовила одразу кільком партіям провести акції протесту. Рух по дорогах було ускладнено, а через мітинги воно може бути паралізовано.

Швейцарський курорт Давос / REUTERS
Швейцарський курорт Давос / REUTERS

Погіршує ситуацію і небезпека сходження лавин. Через неї вдруге за місяць заблокований інший швейцарський курорт - Церматт. Закрито залізничне і автомобільне сполучення, тих, кому конче потрібно виїхати - забирають на вертольотах.

Як повідомляв УНІАН, останні кілька тижнів Японія потерпає від потужних снігопадів. Люди змушені добиратися додому по величезних заметах, поїзди потрапляють у сніговий полон, а скасовують авіарейси.

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