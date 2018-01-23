УНІАН запустив оновлений сервіс погоди

Сервіс «Погода УНІАН» став ще кращим.

Сервіс Погода УНІАН оновився

Дорогі читачі! Ми дуже довго і старанно працювали, і сьогодні раді представити вам оновлений сервіс "Погода УНІАН".

Нашою командою був розроблений абсолютно новий дизайн, фундаментом якого стали ваші, друзі, уподобання. Ми проаналізували, чим ви цікавилися найбільше - куди на сторінках скролили, куди натискали, на чому довше всього акцентували увагу і що вам було менш цікавим. Також ми вивчили, якими функціями сервісу ви найчастіше користувалися, і постаралися зробити все ще зручніше, простіше і якісніше.

Все хороше ми залишили і поліпшили. Відкривши сторінку, за декілька секунд ви зрозумієте, яка погода за вікном у вашому населеному пункті - скільки градусів, як вони відчуваються, чи вітряно, чи є опади. Також тепер ще простіше дізнатися, якої погоди чекати завтра, за тиждень і навіть за місяць.

Ось так тепер виглядає "стартова" сервісу Погода УНІАН

Тепер «Погода УНІАН» оптимізовано під всі пристрої. Сервісом зручно і приємно користуватися як на комп'ютері з будь-якою роздільною здатністю монітора, так і на телефоні або планшеті. Ми додали анімацію (ось зараз у багатьох з вас гарно пливуть хмари, або йде сніжок), оптимізували дизайн - все на основі Ваших уподобань і за останніми світовими тенденціями у світі дизайну і юзабіліті.

З нами зручно дізнаватися погоду на популярних маршрутах, а також на українських курортах

Сервіс «Погода УНІАН» показує прогноз погоди на 30 днів у 120 тисяч містах по всьому світу. Крім точного локального прогнозу погоди у вашому місті, ви зможете дізнатися метеопрогноз за заданим автомобільним маршрутом. Крім того, у нас легко і просто з'ясувати, якої погоди чекати на популярних українських гірських і пляжних місцях відпочинку на курортах від Закарпаття до Чорного і Азовського морів.

Також, як ми і сподівалися, багатьом припав до душі формат відеопрогнозів - вони як і раніше до ваших послуг. І, звичайно ж, одне з центральних місць займає розділ новин. Тут "Погода УНІАН" як і раніше буде надавати прогнози, де ми просто і зрозуміло розповімо про погоду на день, на вихідні і на цілий тиждень. Також ми продовжимо радувати «стихійними» новинами про тайфуни, цунамі, землетруси та інші погодні явища.

Ми дуже старалися, і сподіваємося, що ви це оціните. Тому - ласкаво просимо в закладки - https://pogoda.unian.ua/. З нами ви завжди будете знати, чи потрібна вам парасолька!