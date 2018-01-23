На Філіппінах через виверження вулкана вже евакуювали 40 тисяч осіб (фоторепортаж)
Лавові фонтани піднялися на 700 метрів, а стовпи попелу місцями досягли 3 кілометрів.
У вівторок, 23 січня, на Філіппінах відбулося виверження вулкана Майон.
Про це повідомляє Associated Press.
За інформацією Філіппінського інституту вулканології і сейсмології, лавові фонтани піднялися на 700 метрів, а стовпи попелу місцями досягли 3 км. В містах провінції Албай і Камаринес-Сур зафіксований попелопад.
Відзначається, що з району виверження вулкана вже евакуйовано близько 40 тис. осіб. Крім того, місцева влада підняла рівень небезпеки до четвертого з п'яти можливих. Це означає, що в найближчі дні може відбутися ще більш потужне виверження.
Як повідомляв УНІАН, швейцарський гірськолижний курорт Давос потерпає від аномальних снігопадів.
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