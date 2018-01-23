У Запоріжжі через снігопад перекрили частину траси Харків-Новоселівка

10:58, 23 січня 2018
545

На цій ділянці дороги вже накопичилося близько 250 вантажних автомобілів.

dsns.gov.ua
Синоптики прогнозують, що снігопад триватиме і далі / dsns.gov.ua

У Запоріжжі перекрили частину траси Харків-Новоселівка із-за снігопаду та ожеледиці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Мова йде про 44 кілометрах дороги на відрізку від Запоріжжя до міста Василівка. Там вже накопичилося близько 250 вантажних автомобілів. Відкриють трасу вдень, рятувальники будуть вирішувати враховуючи погоду. Синоптики прогнозують, що снігопад продовжиться і далі.

Як повідомляв УНІАН, на сході України сьогодні прогнозують снігопади.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта) Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб
Суха, без злив і з «африканською спекою» в кінці місяця: яка погода чекає на українців у травні Суха, без злив і з «африканською спекою» в кінці місяця: яка погода чекає на українців у травні
Внаслідок урагану в Москві загинула дитина, постраждали 17 людей Внаслідок урагану в Москві загинула дитина, постраждали 17 людей
В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються
Українців попередили про посилення вітру найближчим часом Українців попередили про посилення вітру найближчим часом
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 7 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
49 %
763 мм
5.2 м/с
2 %
Стрічка новин