У Запоріжжі через снігопад перекрили частину траси Харків-Новоселівка
На цій ділянці дороги вже накопичилося близько 250 вантажних автомобілів.
У Запоріжжі перекрили частину траси Харків-Новоселівка із-за снігопаду та ожеледиці.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Мова йде про 44 кілометрах дороги на відрізку від Запоріжжя до міста Василівка. Там вже накопичилося близько 250 вантажних автомобілів. Відкриють трасу вдень, рятувальники будуть вирішувати враховуючи погоду. Синоптики прогнозують, що снігопад продовжиться і далі.
Як повідомляв УНІАН, на сході України сьогодні прогнозують снігопади.
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