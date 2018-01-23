У Запоріжжі всю ніч йшов сніг: аеропорт закритий, громадський транспорт ходить з перебоями (фоторепортаж)

12:03, 23 січня 2018
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Зараз прибирання снігу на злітно-посадковій смузі аеропорту триває. Роботи ускладнюються сильним поривчастим вітром, який знову навертає сніг на смугу. Рейси затримуються.

УНІАН
У місті не працюють кілька автобусів приміських маршрутів / УНІАН

Снігопад у Запоріжжі йшов всю ніч. Сьогодні у місті не працює аеропорт, кілька автобусів приміських маршрутів не вийшли на рейси, також не ходять трамваї.

Про це повідомляє місцевий телеканал TV5.

Зараз прибирання снігу на злітно-посадковій смузі аеропорту триває. Роботи ускладнюються сильним поривчастим вітром, який знову навертає сніг на смугу, повідомляє РепортерUA.

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Сьогодні вранці був затриманий рейс Запоріжжя-«Жуляни» (Київ), компанії «Мотор Січ», ще один рейс Запоріжжя-«Бориспіль» (Київ) був перенесений на більш пізній час.

Крім того, сьогодні вранці, 23 січня на лінію не вийшли автобуси приміських маршрутів, наступні в Кушугум та Осетровку, а також у напрямку Михайлівки. Виникли проблеми і в Приазовському районі.

Вранці зупинився рух трамваїв. За словами жителів міста трамваї виїжджають на лінії і далі відмовляються їхати.

У «Запоріжелектротрансі» назвати хоча б приблизний час відновлення руху трамваїв, як і масштаби трамвайного «застою» не змогли.

Як повідомляв УНІАН, також у Запоріжжі через снігопаду перекрили частину траси Харків-Новоселівка.

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