На зміну негоді: мародери на Одещині вкрали більше трьох тонн обірваних дротів
Енергетики скаржаться, що поки вони лагодять мережу в одному місці, в іншому метал цуплять.
На зміну негоді прийшли мародери: через крадіжки дротів, які обірвалися під час негоди, люди в деяких районах Одеської області досі не мають електроенергії. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Снігопад в Україні: рух на трасі Київ-Одеса відновлено в двох областяхМародери скористалися аварією, коли 18 січня через снігопад було повалено більше тисячі стовпів.
Енергетики скаржаться - поки вони лагодять мережу в одному місці - в іншому метал цуплять.
За два дні злодії вкрали три з половиною тонни дротів в Арцизькому районі. Там люди досі не мають світла. Знеструмлене і місто Вилкове. Світло там дали лише в місцеву лікарню та на насосну станцію, там працюють генератори.
Загалом по Україні без електрики залишається понад сто населених пунктів.
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