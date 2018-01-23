На зміну негоді: мародери на Одещині вкрали більше трьох тонн обірваних дротів

12:56, 23 січня 2018
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Енергетики скаржаться, що поки вони лагодять мережу в одному місці, в іншому метал цуплять.

В Одесской области мародеры растащили электропровода, которые оборвались во время непогоды /
На Одещині мародери розікрали електродроти, які обірвались під час негоди / ТСН
 

На зміну негоді прийшли мародери: через крадіжки дротів, які обірвалися під час негоди, люди в деяких районах Одеської області досі не мають електроенергії. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Снігопад в Україні: рух на трасі Київ-Одеса відновлено в двох областяхМародери скористалися аварією, коли 18 січня через снігопад було повалено більше тисячі стовпів.

Енергетики скаржаться - поки вони лагодять мережу в одному місці - в іншому метал цуплять.

За два дні злодії вкрали три з половиною тонни дротів в Арцизькому районі. Там люди досі не мають світла. Знеструмлене і місто Вилкове. Світло там дали лише в місцеву лікарню та на насосну станцію, там працюють генератори.

Загалом по Україні без електрики залишається понад сто населених пунктів.

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