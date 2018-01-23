Біля узбережжя Аляски стався землетрус, оголошена загроза цунамі

Оголошене попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія.

Магнітуда землетрусу склала 8 балів / nnm.me

Біля берегів Аляски стався потужний землетрус магнітудою 8,0.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Оголошено попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія.

Даних про руйнування поки немає.

Map shows Pacific coastlines under a tsunami warning (red), and tsunami watch (yellow) after powerful quake off Alaska https://t.co/Wwd3w0gx07 pic.twitter.com/7GhFZvMyFv — BuzzFeed Storm (@BuzzFeedStorm) January 23, 2018

Як повідомляв УНІАН, на Філіппінах через виверження вулкана вже евакуювали 40 тисяч осіб.