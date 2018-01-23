Біля узбережжя Аляски стався землетрус, оголошена загроза цунамі

13:36, 23 січня 2018
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Оголошене попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія.

ннм.мені
Магнітуда землетрусу склала 8 балів / nnm.me

Біля берегів Аляски стався потужний землетрус магнітудою 8,0.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Оголошено попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія.

Даних про руйнування поки немає.

Як повідомляв УНІАН, на Філіппінах через виверження вулкана вже евакуювали 40 тисяч осіб.

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