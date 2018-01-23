Японія потерпає від потужного снігопаду: у школах скасовують заняття, жителів відпускають з роботи (фоторепортаж)

14:10, 23 січня 2018
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Скасовані авіарейси, не ходять швидкісні поїзди. Автомобілістам доводиться витрачати багато часу, щоб відкопати свої машини із заметів.

Снігопад в Японії / REUTERS
Снігопад в Японії / REUTERS

Японія вже другий тиждень страждає від потужного снігопаду.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Потужні снігопади тривають на заході країни. Скасовані авіарейси, не ходять швидкісні поїзди. Автомобілістам доводиться витрачати багато часу, щоб відкопати свої машини з заметів. В деяких районах випало до 80 сантиметрів снігу. Через заметілі скасовані заняття в школах.

Напередодні сніг добрався і до столиці. Для Токіо це рідкісне явище, тому метеорологи закликали городян піти з роботи раніше.

Як повідомляв УНІАН, на Філіппінах через виверження вулкана вже евакуювали 40 тисяч осіб.

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