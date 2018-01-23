Японія потерпає від потужного снігопаду: у школах скасовують заняття, жителів відпускають з роботи (фоторепортаж)
Скасовані авіарейси, не ходять швидкісні поїзди. Автомобілістам доводиться витрачати багато часу, щоб відкопати свої машини із заметів.
Японія вже другий тиждень страждає від потужного снігопаду.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Потужні снігопади тривають на заході країни. Скасовані авіарейси, не ходять швидкісні поїзди. Автомобілістам доводиться витрачати багато часу, щоб відкопати свої машини з заметів. В деяких районах випало до 80 сантиметрів снігу. Через заметілі скасовані заняття в школах.
Напередодні сніг добрався і до столиці. Для Токіо це рідкісне явище, тому метеорологи закликали городян піти з роботи раніше.
Як повідомляв УНІАН, на Філіппінах через виверження вулкана вже евакуювали 40 тисяч осіб.
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