В Україні на завтра оголосили штормове попередження: очікуються хуртовини, сильний вітер та ожеледь (відео)

У деяких областях очікується утворення снігового покриву до 20-30 сантиметрів.

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с / УНІАН

В Україні оголошено штормове попередження на 24 січня.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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24 січня на дорогах України очікується ожеледиця; на сході країни, а також у Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с; вночі та вранці в Карпатах туман, видимість становитиме 200-500 м.

Також в цих областях очікується утворення і збільшення висоти снігового покриву до 20-30 см.

Як повідомляв УНІАН, снігопад в Запоріжжі йшов всю ніч. Сьогодні у місті не працює аеропорт, не вийшли на рейси кілька автобусів приміських маршрутів, також не ходять трамваї.