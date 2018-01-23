На гірськолижному курорті в Японії сталося виверження вулкана, є жертви (фото)

11 лижників постраждали в результаті падіння вулканічних каменів під час виверження.

Вулкан на горі Кісацу Сіране / REUTERS

В результаті сходження лавини, спровокованого виверженням вулкана, на північ від Токіо в Японії загинула одна людина і ще 11 отримали поранення.

Про це повідомляє телекомпанія NHK.

Вулкан на горі Кісацу Сіране / REUTERS

В епіцентрі сходження лавини на міжнародному лижному курорті Кісацу опинилися сім чоловік, у тому числі шість співробітників сил самооборони, які проводили навчання в цьому районі, один з них загинув.

Крім того, 11 лижників постраждали в результаті падіння вулканічних каменів під час виверження. Всі вони направлені в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, біля узбережжя Аляски стався землетрус, оголошена загроза цунамі.